Два масляных пятна обнаружили в Енисее в Красноярском крае

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Прокуратура Красноярского края организовала проверку по двум фактам загрязнения масляными пятнами реки Енисей в районе береговой насосной станции АО "Красноярская ТЭЦ-1" в Красноярске и в Емельяновском районе, сообщает пресс-служба надзорного ведомства по региону в среду.

"При осмотре территории установлено, что масляное пятно в акватории реки Енисей в районе водозаборного ковша ТЭЦ-1 составляет 5 кв. м, в районе деревни Худоногово растянулось в длину около 100 м, а в ширину местами достигало 10 м", - говорится в сообщении.

К проверке также привлечены специалисты Енисейского межрегионального управления Росприродназора, правоохранительные органы региона и сотрудники органов местного самоуправления. По требованию прокуроров специалисты обработали масляные пятна с использованием биоразлагаемого сорбента. Это позволило предотвратить загрязнение реки. В настоящее время устанавливается источник загрязнений, проводятся необходимые исследования.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, виновные привлечены к ответственности, уточняется в сообщении.