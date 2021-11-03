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Минпромторг РФ задумался о повышении экспортной пошлины на лом до 100 евро

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ рассматривает вариант увеличения пошлины на экспорт лома до 100 евро и более за тонну сроком на 180 дней.

Такой вариант обсуждался на совещании в Минпромторге с металлургами 27 октября, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо ассоциации "Руслом.ком" в адрес заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова.

В ведомстве подтвердили "Интерфаксу", что, у "министерства есть возможность воспользоваться этим инструментом в зависимости от того, как будет складываться ситуация на рынке".

На прошлой неделе Евтухов заявлял "Интерфаксу", что ведомство не исключает продления срока действия экспортной пошлины на лом и ее повышения.

"Отменять их не будем в ближайшее время, сейчас цены на лом опять пошли вверх - в Китае спрос растет, потому что они замещают грязное доменное производство на электросталеплавильное. Поэтому будем смотреть на рыночную ситуацию и исходя из этого принимать решение. Не исключаю, что пошлина может и вырасти. По правилам ВТО мы ввели экспортную пошлину на полгода, но есть инструмент, который позволяет ввести ее снова. Лом нужен здесь, его необходимо перерабатывать", - сказал он.

Cмешанная экспортная пошлина на лом черных металлов с конца июля была повышена до 5%, но не менее 70 евро/тонна сроком на 180 суток с 45 евро/тонна. При этом Минпромторг РФ предлагал повысить экспортную пошлину до уровня 5%, но не менее 90 евро.

Минпромторг РФ

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