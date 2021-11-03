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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Мосгорсуд смягчил приговор за нападение на геев у Курского вокзала

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд сократил с девяти лет до восьми лет и девяти месяцев срок в колонии, назначенный Антону Бережному за нападение с ножом на двух геев у Курского вокзала летом 2019 года.

Суд решил освободить Бережного от ответственности за побои и учел смягчающее обстоятельство: осужденный служил в Чечне.

9 июня Басманный суд приговорил Бережного к девяти годам колонии строгого режима, признав его виновным в побоях (ст. 116 УК) и причинении тяжкого вреда здоровья, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК). Виновным Бережного признали присяжные.

Суд установил, что летом 2019 года у Курского вокзала в Москве Бережной напал с ножом на Романа Едалова и Евгения Ефимова. Едалов погиб на месте, Ефимов был ранен.

Бережному вменили убийство и побои. Сначала присяжные оправдали его по статье об убийстве, а за побои суд ограничил ему свободу. Вердикт и приговор вызвал резонанс в российском ЛГБТ-сообществе.

Мосгорсуд отменил это решение и направил дело на новое рассмотрение.

Мосгорсуд Москва Антон Бережной Басманный суд Курский вокзал Роман Едалов. Евгений Ефимов

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