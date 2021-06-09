Напавший на двух геев на Курском вокзале получил 9 лет колонии за смерть одного из них

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы приговорил к девяти годам колонии строгого режима мужчину, напавшего на двух мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации, в результате чего один из пострадавших погиб.

Отбывать наказание Антон Бережной будет колонии строгого режима, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе суда. Он признан виновным в побоях и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Приговор суда был вынесен на основании вердикта присяжных, которые признали Бережного виновным, но достойным снисхождения.

Инцидент, о котором идет речь в деле, произошел летом 2019 года около Курского вокзала в Москве. Бережной напал с ножом на Романа Едалова и Евгения Ефимова. В результате Едалов умер на месте, его спутник был легко ранен.

Изначально Бережному вменяли убийство и побои. В рамках первого рассмотрения дела присяжные оправдали его по обвинению в убийстве, а за побои суд назначил ему ограничение свободы. Однако Мосгорсуд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.

Оправдательный вердикт и приговор вызвали резонанс в российском ЛГБТ-сообществе.

При втором рассмотрении дела находившийся под подпиской о невыезде Бережной покинул процесс в ходе одного из заседаний, после чего его объявили в розыск, задержали и арестовали.