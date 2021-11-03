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Вероятной причиной крушения Ан-12 под Иркутском стал ледяной дождь

Вероятной причиной крушения Ан-12 под Иркутском стал ледяной дождь
Сотрудники МЧС России на месте крушения самолета Ан-12 под Иркутском
Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области/ТАСС

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Ледяной дождь спровоцировал катастрофу самолета Ан-12 в Иркутской области, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом расследования.

"Первичные данные - в том числе об этом свидетельствует то, что удалось понять из первичного анализа самописца - говорят в пользу версии об обледенении руля высоты при попытке захода на второй круг", - сказал собеседник агентства.

По его данным, наряду с рулем высоты могли обледенеть элементы механизации крыла. Сопутствующими факторами мог стать перегруз и неверная центровка груза самолета.

"Самолет по сути стал неуправляем и рухнул с высоты принятия решения перед уходом на второй круг", - сказал источник.

Крушение Ан-12

Самолет Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно" разбился днем 3 ноября возле села Пивовариха в 7 километрах от Иркутска. На борту самолета находились семь человек: двое россиян, три гражданина Белоруссии и двое украинцев. Все они погибли.

Вечером был обнаружен бортовой самописец разбившегося самолета. Он сильно поврежден из-за пожара.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Самолет Ан-12 с бортовым номером EW-518TI, который разбился под Иркутском при заходе на посадку, эксплуатировался с 1968 года.

Иркутская область Ан-12

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