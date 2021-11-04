Найдены тела шести погибших при крушении Ан-12 под Иркутском

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Тела шестерых погибших найдены на месте крушения самолета Ан-12 в Иркутской области, сообщили "Интерфаксу" в Единой дежурной диспетчерской службе Иркутского района.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщал, что, предварительно, на борту Ан-12 находились девять человек: семь членов экипажа и двое сопровождающих от компании "Заполярье".

Вечером в среду при уходе на второй круг в аэропорту Иркутска в сложных метеорологических условиях (снег с дождем, ледяной дождь) самолет авиакомпании "Гродно" потерпел крушение в районе села Пивовариха. Воздушным судном управлял опытный экипаж, в составе которого входили семь человек: два гражданина РФ, два - Украины и трое - Белоруссии.

В четверг в Иркутскую область прилетают представители авиакомпании "Гродно".