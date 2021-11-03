Семь человек погибли при крушении Ан-12 под Иркутском

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Семь человек стали жертвами крушения Ан-12 под Иркутском, после падения самолет вспыхнул, люди погибли во время пожара, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По уточненным данным, погибли семь человек. После столкновения с землей самолет охватило пламя. Люди погибли в огне", - сказал источник.

По словам источника, после тушения пожара на месте катастрофы найдены останки пяти человек, без экспертизы опознать их невозможно. Ведутся поиски останков еще двух человек, находившихся на борту.

При этом в Единой дежурной диспетчерской службе Иркутского района "Интерфаксу" сообщили об обнаружении тел четырех погибших.

Пресс-служба МЧС отметила, что спасатели в 15:51 полностью ликвидировали открытое возгорание на месте крушения Ан-12.

Ранее в пресс-службе МЧС сообщили, что грузовой Ан-12 пропал с радаров в 7 км от Иркутска в районе населённого пункта Пивовариха, на его борту находилось семь человек. Самолет принадлежал белорусской авиакомпании "Гродно" и летел по маршруту Якутск - Иркутск.

Белорусские авиавласти подтвердили принадлежность упавшего под Иркутском самолета авиакомпании "Гродно" и создадут комиссию по расследованию обстоятельств крушения. В ОАО "Авиакомпания Гродно" пока не комментируют инцидент, так как пока не знают точно, что произошло.

"Авиакомпания Гродно" занимается грузовыми перевозками и располагает одним самолетом Ан-30, одним самолетом Ан-32, тремя самолетами Ан-12 и одиннадцатью самолетами Ан-2.