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QR-коды для сферы услуг введут в Белгородской области с 8 ноября

Режим будет действовать две недели

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Система QR-кодов в организациях сферы услуг Белгородской области будет действовать с 8 по 22 ноября, сообщил в своем инстаграме в четверг губернатор Вячеслав Гладков.

QR-коды вводят как обязательные на всех предприятиях, кроме магазинов с товарами первой необходимости. Такое же требование распространяется на торговые и торгово-развлекательные центры, гипермаркеты, магазины непродовольственных товаров.

Ограничения сохраняются для непривитых жителей области старше 60 лет.

Губернатор отметил эффективность введенных ограничений на примере школьных каникул, которые начались в Белгородской области на неделю раньше положенного. "Сегодня мы видим - уровень заражения ОРВИ и простудными заболеваниями у детей снизился на 30%. На 15% меньше стали болеть взрослые. С 8 ноября дети возвращаются в школы и детские сады, но мы разводим потоки учащихся", - отметил Гладков.

С 8 ноября вернутся к обычному режиму работы и все предприятия и организации Белгородской области, нерабочие дни продлеваться не будут.

Как сообщалось, с 30 октября по 7 ноября на территории Белгородской области были введены ограничительные меры: приостановлена работа всех предприятий и организаций, за исключением тех, что обеспечивают работу областной инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и транспорта. Запрещено проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных, рекламных, развлекательных мероприятий, приостанавливается оказание всех услуг, кроме экстренных.

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