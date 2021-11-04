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Два инцидента при взлете авиалайнеров произошли в России в четверг

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - При вылете пассажирских самолетов из аэропортов Казани и Уфы произошли технические проблемы.

Командир воздушного судна "Боинга-738", следовавшего в четверг из Казани в Калининград, принял решение прервать взлет из-за проблем с генератором, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. На борту находились 189 пассажиров и шесть членов экипажа. Пострадавших нет.

Ранее в четверг утечку топлива внезапно обнаружили у пассажирского аэробуса в аэропорту Уфы, когда он выехал на взлетную полосу перед вылетом в Узбекистан, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Причиной стала течь из бака рядом с левым двигателем.

Двигатели самолета были экстренно заглушены, а сам лайнер отбуксирован на стоянку.

Казань Уфа

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