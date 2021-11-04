Посольство Нидерландов выразило сожаление в связи с выдворением журналиста из РФ

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Посольство Нидерландов в РФ выражает сожаление в связи с решением российских властей отозвать вид на жительство журналиста Тома Веннинка и запретить ему въезд в страну, сообщает диппредставительство на своей странице в фейсбуке.

"Для Нидерландов неприемлемо, когда журналист вынужден покидать страну против своей воли", - заявил министр иностранных дел Бен Кнапен, слова которого приводит посольство.

Отмечается, что Нидерланды сожалеют о том, что Веннинк больше не сможет вносить свой вклад в развитие взаимопонимания между странами.

Ранее в СМИ сообщалось, что нидерландскому корреспонденту издания de Volkskrant Тому Веннинку, работающему в России с 2015 года, запретили въезд в страну до 2025 года.

По сообщению европейских СМИ, российские власти мотивировали это решение совершенными журналистом административными нарушениями. В итоге Веннику аннулировали визу и запретили въезд в РФ до 2025 года, отмечается в сообщениях СМИ.

Согласно информации Volkskrant, о принятом решении журналист узнал в понедельник: ему сказали, что у него есть три дня, чтобы покинуть Россию.