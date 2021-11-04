Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Лукашенко посетовал, что Путин поехал в Крым без него

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко, завершая заседание Высшего госсовета Союзного государства, пожаловался на то, что президент РФ Владимир Путин отправился в Крым без него.

"Владимир Владимирович мне все обещал, что с собой возьмет, Крым покажет, по дороге провезет, но вот сегодня уехал и меня с собой не пригласил. Поэтому я с жалобой перед членами ВГС выступаю", - пошутил белорусский президент. Он отметил, чтоУкраина закрыла для белорусских самолетов небо, и "мы никак не можем попасть через Украину в Крым, а там у нас и собственность, и другие есть проблемы".

Лукашенко заметил, что хотел бы посмотреть и мемориал, который в четверг посетил Путин в Севастополе. Президент Белоруссии заявил также, что ждет Путина и в Минске, и на своей малой родине.

Путин в ответ подтвердил свое приглашение в Крым. "Мы всегда будем рады вас видеть, чтобы вы могли посмотреть это", - сказал он.

Александр Лукашенко Владимир Путин

Новости

Лукашенко предложил создать медиахолдинг Союзного государства

Минобрнауки разберется в причинах задержания в Дании судна "Академик Иоффе"

Минобрнауки разберется в причинах задержания в Дании судна "Академик Иоффе"

Два инцидента при взлете авиалайнеров произошли в России в четверг

Книга заявок в рамках IPO Mercury Retail полностью подписана

В Северной Осетии началась проверка из-за сбоя в подаче кислорода в COVID-госпитале

В Северной Осетии началась проверка из-за сбоя в подаче кислорода в COVID-госпитале
Пандемия коронавируса

В России смертность от коронавируса за сутки достигла нового максимума

В России смертность от коронавируса за сутки достигла нового максимума
Пандемия коронавируса

"Вектор" назвал уровень защиты "ЭпиВакКороны" сопоставимым с другими вакцинами в РФ

"Вектор" назвал уровень защиты "ЭпиВакКороны" сопоставимым с другими вакцинами в РФ

Что случилось этой ночью: четверг, 4 ноября

МЧС уточнило, что на борту упавшего под Иркутском Ан-12 было 9 человек

Обнаружены два "черных ящика" разбившегося под Иркутском Ан-12

Обнаружены два "черных ящика" разбившегося под Иркутском Ан-12
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });