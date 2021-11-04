Лукашенко посетовал, что Путин поехал в Крым без него

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко, завершая заседание Высшего госсовета Союзного государства, пожаловался на то, что президент РФ Владимир Путин отправился в Крым без него.

"Владимир Владимирович мне все обещал, что с собой возьмет, Крым покажет, по дороге провезет, но вот сегодня уехал и меня с собой не пригласил. Поэтому я с жалобой перед членами ВГС выступаю", - пошутил белорусский президент. Он отметил, чтоУкраина закрыла для белорусских самолетов небо, и "мы никак не можем попасть через Украину в Крым, а там у нас и собственность, и другие есть проблемы".

Лукашенко заметил, что хотел бы посмотреть и мемориал, который в четверг посетил Путин в Севастополе. Президент Белоруссии заявил также, что ждет Путина и в Минске, и на своей малой родине.

Путин в ответ подтвердил свое приглашение в Крым. "Мы всегда будем рады вас видеть, чтобы вы могли посмотреть это", - сказал он.