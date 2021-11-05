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Рейс "Москва-Анапа" сел в Ростова-на-Дону из-за ухудшения самочувствия пассажира

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Рейс, летевший по маршруту "Домодедово-Анапа", ушел на запасной аэродром в аэропорт "Платов" (Ростов-на-Дону) из-за ухудшения самочувствия пассажира, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе аэропорта Анапы.

Собеседник агентства сообщил, что это самолет А-320 авиакомпании S7.

Он отметил, что количество пассажиров на борту самолета составляет 154 человека.

В пресс-службе аэропорта "Платов" агентству подтвердили факт посадки самолета.

Москва Домодедово Анапа Ростов-на-Дону

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