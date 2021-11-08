Самолет из Петербурга не смог приземлиться в Красноярске из-за сильного ветра

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Самолет, летевший из Санкт-Петербурга, не смог приземлиться в Красноярске и ушел на посадку в Абакан, сообщают местные СМИ.

Самолет рейса 6571 вылетел в 13:50 и должен был приземлиться в Красноярске в 22:35 по местному времени. Но из-за сильного бокового ветра воздушное судно дважды заходило на посадку. В результате пилоты приняли решение улететь в Абакан.

Согласно табло, самолет приземлился в аэропорту Красноярска 8 ноября в 01:10 по местному времени.