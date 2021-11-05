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В мордовской колонии загорелась кровля пилорамы

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Кровля пилорамы горит в одной из колоний Мордовии, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Сильное задымление наблюдается по всей площади кровли пилорамы колонии в селе Сосновка. Горят остатки пиломатериалов. Открытого огня нет", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным пострадавших нет.

Другой источник уточнил агентству, что произошло возгорание здания склада на территории исправительной колонии в Зубово-Полянском районе. Собеседник агентства сообщил, что угрозы перехода огня нет, пострадавшие отсутствуют. Он отметил, что объявлена локализация пожара.

Официальным комментарием "Интерфакс" пока не располагает.

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