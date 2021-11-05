На территории колонии в Мордовии сгорел цех

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Механический цех сгорел на территории исправительной колонии № 1 в Мордовии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УФСИН по республике в пятницу.

"На территории исправительной колонии №1 произошло возгорание отходов производства и кровли здания механического цеха. Открытое горение ликвидировано в 21:33 на площади порядка 1000 кв. м. Погибших и пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что произошло возгорание здания склада на территории исправительной колонии в Зубово-Полянском районе, в селе Сосновка горели остатки пиломатериалов. Угрозы перехода огня не было.