Спасатели на Колыме распространили экстренное предупреждение о снегопаде

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Сильный снег и метель в воскресенье могут вызвать чрезвычайные ситуации в нескольких районах Магаданской области, спасатели распространили экстренное предупреждение об ухудшении погоды.

"7 ноября существует вероятность возникновения чрезвычайной ситуации в Магадане, Ольском, Омсукчанском, Северо-Эвенском, Тенькинском, Хасынском, Ягоднинском, Сусуманском городских округах, связанной с повреждением линий электропередачи, связи, нарушениями в работе всех видов транспорта, дорожно-коммунальных служб, образованием снежных заносов на дорогах, скоплением автотранспорта на перевалах", - сообщил в субботу Пожарно-спасательный центр Магаданской области.

По прогнозам синоптиков, в этих муниципалитетах ожидается сильный снег, ветер 15-20 м/с с метелью.