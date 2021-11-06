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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Мордовия не будет продлевать период нерабочих дней

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Власти Мордовии в субботу приняли решение о возврате с 8 ноября к рабочим дням, сообщается на сайте правительства республики.

В соответствии с рекомендациями оперштаба, с 10 ноября режим QR-пропусков в Мордовии распространится на гостиницы, магазины площадью более 150 кв. м, за исключением аптек, магазинов продуктов и хозтоваров первой необходимости.

На следующей неделе в Мордовии продолжит действовать режим самоизоляции для непривитых жителей старше 60 лет, жителей с хроническими заболеваниями и беременных.

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