Мордовия не будет продлевать период нерабочих дней

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Власти Мордовии в субботу приняли решение о возврате с 8 ноября к рабочим дням, сообщается на сайте правительства республики.

В соответствии с рекомендациями оперштаба, с 10 ноября режим QR-пропусков в Мордовии распространится на гостиницы, магазины площадью более 150 кв. м, за исключением аптек, магазинов продуктов и хозтоваров первой необходимости.

На следующей неделе в Мордовии продолжит действовать режим самоизоляции для непривитых жителей старше 60 лет, жителей с хроническими заболеваниями и беременных.