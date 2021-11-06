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Войска стран ОДКБ прибыли в Казань для совместного учения

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Воинские контингенты шести государств-участников Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибыли в Казань на совместное учение "Нерушимое братство", сообщила пресс-служба Центрального военного округа в субботу.

Отмечается, что белорусские военные привезли на учение бронетранспортеры "БТР-82", бронеавтомобили "Тигр", военные автомобили МАЗ и другую технику. Как сказали в пресс-службе, "остальным воинским контингентам будет на время учения передана российская военная техника".

Учение "Нерушимое братство-2021" пройдет с 8 по 12 ноября на полигоне Казанского танкового училища.

В нем примут участие воинские контингенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана: миротворческие подразделения, военная полиция, оперативные группы Объединенного штаба и секретариата ОДКБ, формирований органов внутренних дел полиции, национальных гвардий, а также уполномоченных органов по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Казань ОДКБ Нерушимое братство

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