В Забайкалье предложили пускать на свадьбы и банкеты по QR-коду

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Сфера общепита в Забайкальском крае в ближайшее время может перейти на новые правила работы, вход в кафе и рестораны на массовые мероприятия будет разрешен только вакцинированным посетителям, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Предприниматель сможет проводить банкеты и свадьбы только при условии, что гости предоставят свой QR-код о вакцинации или перенесенной инфекции. Пропуском станет и отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус", - сказал начальник отдела потребительского рынка министерства экономического развития Забайкальского края Денис Осипов, чьи слова приводятся в сообщении.

Это предложение власти в ближайшие дни намерены передать в Роспотребнадзор и прокуратуру для оценки. Окончательно решение о нововведении будет принято после этого, уточняется в сообщении.

При этом в Забайкалье до 1 ноября включительно уже действуют введенные ранее ограничения для сфер торговли и общественного питания. В регионе запрещены банкеты, корпоративы и свадьбы. Кафе и рестораны работают до 01:00, в них нельзя проводить мероприятия.

Нарушителям грозит штраф. Гражданам - от 1 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц - от 10 до 50 тыс. рублей, для предпринимателей от 30 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей.