Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Забайкалье предложили пускать на свадьбы и банкеты по QR-коду

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Сфера общепита в Забайкальском крае в ближайшее время может перейти на новые правила работы, вход в кафе и рестораны на массовые мероприятия будет разрешен только вакцинированным посетителям, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Предприниматель сможет проводить банкеты и свадьбы только при условии, что гости предоставят свой QR-код о вакцинации или перенесенной инфекции. Пропуском станет и отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус", - сказал начальник отдела потребительского рынка министерства экономического развития Забайкальского края Денис Осипов, чьи слова приводятся в сообщении.

Это предложение власти в ближайшие дни намерены передать в Роспотребнадзор и прокуратуру для оценки. Окончательно решение о нововведении будет принято после этого, уточняется в сообщении.

При этом в Забайкалье до 1 ноября включительно уже действуют введенные ранее ограничения для сфер торговли и общественного питания. В регионе запрещены банкеты, корпоративы и свадьбы. Кафе и рестораны работают до 01:00, в них нельзя проводить мероприятия.

Нарушителям грозит штраф. Гражданам - от 1 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц - от 10 до 50 тыс. рублей, для предпринимателей от 30 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

20
США, Индия и Бразилия входят в число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-1929 сентября. Подготовка к открытию океанариума в Куала-Лумпуре после ослабления ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19.28 сентября. Противники вакцинации вышли на митинги в Нью-Йорке.27 сентября. ВОЗ возобновит расследование происхождения COVID-19. Планируется, что исследования будут проходить в Китае и других странах. 23 сентября. Планы Таиланда по открытию для иностранных туристов отложены из-за того, что пять провинций отстают от вакцинации против COVID-19.20 сентября. В Мельбурне рабочие строительной отрасли протестуют против ограничений COVID-19.17 сентября. В Индонезии открылись кинотеатры.16 сентября. На Национальной аллее в Вашингтоне установили около 600 тысяч белых флагов в рамках публичной арт-инсталляции, посвященной жертвам COVID-19 в США.13 сентября. В Германии началась общегосударственная неделя вакцинации от COVID-19. На фото: витрина парикмахерской во Франкфурте.9 сентября. В Катманду в условиях пандемии коронавируса COVID-19 отметили индуистский фестиваль Тидж.8 сентября. В Китае было зарегистрировано 19 новых случаев COVID-19. Таким образом, число подтвержденных заболевших достигло 95083, а число погибших осталось неизменным - 4636.7 сентября. В Нью-Йорке из-за пандемии COVID-19 отменили масштабное празднование фестиваля культуры Вест-Индии.6 сентября. Непальские кинотеатры готовятся к открытию.4 сентября. В чилийском Сантьяго прошло празднование Национального дня цирка. Из-за пандемии коронавируса цирки оказалось в тяжелом положении.3 сентября. В китайском Чжучжоу проводят дезинфекцию в туристических местах. 2 сентября. В Германии началась пятидневная забастовка сотрудников железнодорожного транспорта. Профсоюз требует повышения тарифных ставок на 3,2% и единовременную премию в 600 евро каждому сотруднику на фоне пандемии коронавируса.2 сентября. Филиппинские медицинские работники провели акцию протеста перед зданием Департамента здравоохранения Манилы.2 сентября. В Сиднее проходят одиночные пикеты против локдауна из-за COVID-19.1 сентября. Власти Индии дали зеленый свет частичному открытию школ.1 сентября. Первую дозу вакцины от Pfizer и BioNTech получили жители Бангкока.
США, Индия и Бразилия входят в число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19
Хроника 09 января 2020 года – 05 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Забайкальский край Коронавирус

Новости

Что случилось этой ночью: вторник, 5 октября

В Facebook назвали причиной сбоя неправильное изменение конфигурации

В Facebook назвали причиной сбоя неправильное изменение конфигурации

Гендиректор WhatsApp объявил о полном восстановлении работы мессенджера

СМИ нашли в даркнете объявление о продаже данных 1,5 млрд пользователей Facebook

Facebook подтвердил начало восстановления работы после многочасового сбоя

Facebook подтвердил начало восстановления работы после многочасового сбоя

Microsoft на день раньше выпустила Windows 11

Facebook, Instagram и WhatsApp начали восстанавливать работу

Сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp длится уже около пяти часов

На Украине учтут данные "досье Пандоры" при проверке декларации Зеленского

Мировые авиакомпании решили сократить выбросы CO2 до нуля к 2050 году

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });