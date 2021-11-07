Что произошло за день: воскресенье, 7 ноября

Массовая драка в Домодедове, вакцинация в армии и встреча лидеров Армении, Азербайджана и РФ

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Массовая драка произошла в подмосковном Домодедове. Задержаны уже семеро участников инцидента. Возбуждено дело по статье "хулиганство". По предварительным данным, конфликт произошел на бытовой почве.

- Суточная COVID-заболеваемость в России опустилась ниже 40 тыс. случаев и составила 39 165 эпизодов. В стране от коронавируса умерло еще 1 179 пациентов. Сергей Шойгу сообщил, что в армии летальность от COVID в 45 раз ниже общероссийских показателей за счет вакцинации военных.

- Суд арестовал до 5 января четверых фигурантов дела о нападении и драке в Новой Москве. Всем предъявлено обвинение в покушении на убийство двух человек и малолетнего группой лиц по предварительному сговору. Фигуранты признают вину в хулиганстве, но не в покушении.

- В Кремле подтвердили видеоконференцию с участием Путина, Алиева и Пашиняна. Премьер Армении заявил, что окончательной договоренности о дате проведения трехсторонней встречи еще нет.

- Российские военные следят за кораблями США в Черном море, сообщил Сергей Шойгу. Министр обороны РФ назвал действия американских ВМС проверкой готовности и заверил, что российские военные готовы к ответу на провокации.