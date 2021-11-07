Полиция установит личности участников массовой драки в Домодедово
Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В подмосковном Домодедово произошла массовая драка, личности всех участников конфликта устанавливаются, сообщает ГУ МВД по Московской области.
Полиция в настоящее время проводит проверку и устанавливает участников инцидента.
На появившемся в интернете видео видно, что в драке участвовало более 20 человек.
Прокуратура Московской области также ведет процессуальную проверку по факту инцидента в Домодедово.