Полиция установит личности участников массовой драки в Домодедово

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В подмосковном Домодедово произошла массовая драка, личности всех участников конфликта устанавливаются, сообщает ГУ МВД по Московской области.

Полиция в настоящее время проводит проверку и устанавливает участников инцидента.

На появившемся в интернете видео видно, что в драке участвовало более 20 человек.

Прокуратура Московской области также ведет процессуальную проверку по факту инцидента в Домодедово.