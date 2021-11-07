Суд арестовал всех фигурантов дела о нападении и драке в Новой Москве

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Щербинский суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест обвиняемых в покушении на убийство фигурантов дела о драке на Нововатутинском проспекте в Новой Москве.

В пресс-службе суда "Интерфаксу" уточнили, что Фарамаз Гасанов заключен под стражу до 5 января 2022 года. По версии следствия именно 19-летний молодой человек, "находясь в непосредственной близости от потерпевших, достал нож".

Также под арест заключены 21-летний Эльджан Гасанов, 18-летний Араз Мусаев и еще один несовершеннолетний обвиняемый. Последний, пояснили в прокуратуре, "нанес удар по лицу малолетнего потерпевшего". Все отправлены в СИЗО до 5 января 2022 года, уточняет надзорное ведомство.

Всем фигурантам дела предъявлено обвинение в покушении на убийство двух человек и малолетнего группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, 4 ноября четверо мужчин на Нововатутинском проспекте напали на двух мужчин, у одного из которых на руках был малолетний ребенок, избили потерпевших и создали угрозу жизни и здоровью ребенка.

В скором времени четверо участников нападения были задержаны. По данным правоохранительных органов, ими оказались уроженцы одной из стран Закавказья. Трое из них получили гражданство РФ в апреле 2012 года. В Москве они трудились разнорабочими.

По утверждениям защиты, фигуранты не отрицают участия в потасовке и признают вину в хулиганстве, но не согласны с обвинениями в покушении на убийство.