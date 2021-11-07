Полиция задержала семь участников драки в Домодедове

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Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Семерых участников массовой драки в подмосковном Домодедове задержали, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе Главного управления МВД по Московской области.

Отмечается, что по факту драки, произошедшей накануне, возбуждено дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

В главке добавили, что "настоящее время сотрудники полиции доставили в УМВД семерых молодых людей, активно принимавших участие в конфликте''.

По предварительным данным, конфликт между группой граждан произошел на бытовой почве из-за словесной перепалки. Полицейские продолжают работу по установлению остальных участников инцидента.

Ранее в интернете появилось видео, на котором более 20 человек устроили конфликт, а некоторые из них ввязались в драку.