В мебельном цехе в Ростове-на-Дону произошел пожар на площади 300 кв. м

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Мебельный цех горит на площади 300 кв. м в Ростове-на-Дону, 12 жильцов близлежащих домов эвакуированы, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"В Ростов-на-Дону по ул. Республиканская, 106, пожар в одноэтажном производственном здании (мебельный цех). Горит кровля, по оперативным данным, на площади 300 кв. м",- говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в 23.13 был объявлен ранг пожара номер два из-за угрозы распространения на жилые строения.

"Эвакуировано 12 жильцов, для их размещения подготовлен автобус. Информации о пострадавших не поступало. В 00.22 пожар локализован на 300 "квадратах",- сообщает пресс-служба.

К тушению привлечены 86 человек и 28 единиц техники.