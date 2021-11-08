На 5 подростков в Южно-Сахалинске завели дело об избиении сверстника

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении пятерых подростков по подозрению в избиении своего сверстника в Южно-Сахалинске 3 ноября, после чего тот попал в больницу.

Дело возбуждено по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Проводятся следственные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Сахалинской области в понедельник.

"Подросток проходит лечение в детской областной больнице. Состояние стабильное. Ему оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь", - сообщила журналистам уполномоченный по правам ребенка в Сахалинской области Любовь Устиновская.

По ее словам, по факту случившегося проводятся проверки, в том числе в школе. "Эта вопиющая ситуация требует тщательной всесторонней проверки. Подростки, избившие сверстника, должны быть наказаны в полном соответствии с законом", - подчеркнула детский омбудсмен, добавив, что будет держать ситуацию на личном контроле до полного ее разрешения.

По данным местных СМИ, мальчика избили за дружбу со сверстником, у которого с группой пятерых подростков был давний конфликт из-за того, что тот "живет не по понятиям". При этом своей жертве они пригрозили расправой над всей его семьей, если он обратится в полицию.