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Численность населения Подмосковья предварительно превысила 8 млн человек

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Московской области Андрей Воробьев в понедельник привел предварительные результаты переписи населения в регионе.

"14 ноября заканчивается перепись населения. Уже сегодня, по данным Росстата, в Московской области проживает 8,2 миллиона жителей", - сказал Воробьев на еженедельном совещании с министрами Подмосковья и главами округов.

Он отметил, что в основном "растут" муниципалитеты, которые прилегают к столице.

Численность населения Московской области по итогам предыдущей переписи составляла 7 095 120 человек.

Подмосковье

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