Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Во Владивостоке во время шторма конструкция кафе упала на автомобиль с водителем

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Часть конструкций кафе из-за штормового ветра упала на автомобиль во Владивостоке, травмы получил водитель, сообщила пресс-служба УМВД Приморья.

Движение транспорта на трассе Седанка - Патрокл в районе улицы Басаргина, 4а ограничено. На данном участке дороги упавшая конструкция кафе перекрыла полосы, предназначенные для движения транспорта.

Разрушенная ветром конструкция повредила столб электроосвещения, а также автомобиль Toyota Regius. В результате происшествия водитель машины получил травму головы и был госпитализирован, - говорится в сообщении. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и МЧС.

За пределами указанного участка, в местах, где есть заезды на объездную автодорогу, движение не нарушено.

В понедельник на Приморье обрушился циклон. Во Владивостоке во второй половине дня штормовой ветер порывами более 30 м/с вызвал перебои энергоснабжения, повреждены крыши нескольких зданий. Жителей просят не выходить на улицу.

Владивосток

Новости

В МВД заявили, что подростки приходили на протесты из любопытства и за компанию

Google и Telegram оштрафованы на 6 млн руб. за отказ удалять запрещенный контент

Москва отказалась от проведения 11 ноября встречи глав МИД нормандской четверки

Шойгу сообщил о долгосрочном контракте на новые гиперзвуковые ракеты "Циркон"

Льва Пономарева оштрафовали на 10 тыс. руб. за отсутствие маркировки иноагента

Льва Пономарева оштрафовали на 10 тыс. руб. за отсутствие маркировки иноагента
Пандемия коронавируса

На "Госуслугах" восстановили сроки действия большинства сертификатов о COVID-прививке

В Кремле сочли преждевременным оценивать эффективность нерабочих дней

В Кремле сочли преждевременным оценивать эффективность нерабочих дней

Песков переадресовал ФСИН вопрос об условиях содержания Навального

Пандемия коронавируса

Песков заявил, что сокращение сроков действия QR-кодов не обсуждается

В России коронавирус выявили еще у 39 400 человек

В России коронавирус выявили еще у 39 400 человек
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });