Во Владивостоке во время шторма конструкция кафе упала на автомобиль с водителем

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Часть конструкций кафе из-за штормового ветра упала на автомобиль во Владивостоке, травмы получил водитель, сообщила пресс-служба УМВД Приморья.

Движение транспорта на трассе Седанка - Патрокл в районе улицы Басаргина, 4а ограничено. На данном участке дороги упавшая конструкция кафе перекрыла полосы, предназначенные для движения транспорта.

Разрушенная ветром конструкция повредила столб электроосвещения, а также автомобиль Toyota Regius. В результате происшествия водитель машины получил травму головы и был госпитализирован, - говорится в сообщении. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и МЧС.

За пределами указанного участка, в местах, где есть заезды на объездную автодорогу, движение не нарушено.

В понедельник на Приморье обрушился циклон. Во Владивостоке во второй половине дня штормовой ветер порывами более 30 м/с вызвал перебои энергоснабжения, повреждены крыши нескольких зданий. Жителей просят не выходить на улицу.