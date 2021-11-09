Карымский вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на 4,5 км

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Вулкан Карымский на Камчатке во вторник утром выбросил столб пепла на высоту до 4 тыс. 500 м над уровнем моря, сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Несколько облаков пепла, растянувшихся в виде шлейфа, распространились на 284 км к юго-востоку от вулкана", - говорится в сообщении.

KVERT установила для Карымского вулкана один из наиболее угрожающих - оранжевый - цветовой код опасности для авиации.

Карымский (высота - 1 тыс. 536 м) - один из активных вулканов Камчатки, расположен в Елизовском районе края в 125 км к северу от Петропавловска-Камчатского.