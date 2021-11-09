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В Уфе возбудили дело за изменение генплана города без общественных слушаний

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело по факту незаконного изменения градостроительного плана Уфы, сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии во вторник.

Результаты прокурорской проверки стали основанием для возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность), говорится в сообщении.

Установлено, что горсовет Уфы внес изменения в правила землепользования и застройки города и генплан города.

"При этом в нарушение законодательства общественные слушания не проводились, проекты не размещались для ознакомления неопределенному кругу лиц, что является нарушением прав граждан", - отметила пресс-служба.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле надзорного ведомства.

В октябре следователи начали доследственную проверку по обращению активистов о незаконном изменении генплана Уфы и застройке части лесопарковой зоны.

После видеообращения активистов ситуацией с жилой застройкой в парковых зонах Уфы заинтересовался председатель СКР Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю регионального управления ведомства Денису Чернятьеву изучить все доводы граждан и доложить о проведенной проверке.

В видеообращении, опубликованном в Youtube, инициативная группа сообщает о нарушениях градостроительного законодательства в Уфе.

"В частности, решением горсовета Уфы от 25 марта 2020 года для 19 микрорайонов Уфы были неправомерно изменены территориальные зоны земельных участков. При этом в интересах отдельных застройщиков зеленые рекреационные зоны росчерком пера переводились в зоны для высотной жилой застройки, что свидетельствует о возможном наличии коррупционной составляющей в действиях городских чиновников", - говорится в обращении активистов.

Они отмечают, что на некоторых земельных участках рекреационного назначения с нарушением закона строятся или уже построены высотные жилые дома.

Уфа Башкирия

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