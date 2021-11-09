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Полтонны безхозной высокотоксичной кислоты нашли в НАО

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Около 500 литров плавиковой кислоты обнаружили в открытом доступе в поселке Искателей в Ненецком автономном округе (НАО), сообщает во вторник пресс-служба регионального правительства.

"Высокотоксичное химическое вещество в заводской упаковке в объеме 500 литров находилось на территории бывшей Нарьян-Марской экспедиции", - говорится в пресс-релизе.

Со ссылкой на департамент природных ресурсов экологии и АПК НАО сообщается, что на территории работала ООО "Буровая компания "Евразия". На данный момент собственник плавиковой кислоты не определен.

Емкости с кислотой перенесли в закрытое помещение. Планируется, что позже их вывезут из округа и утилизируют.

По данным открытых источников, плавиковая кислота оказывает наркотическое воздействие и пагубно сказывается на работе сердечно-сосудистой, дыхательной системы, поражает кожные покровы и слизистые оболочки.

Кислота применяется при бурении, эксплуатации и обслуживании объектов добычи нефти, высокотоксична – относится к веществам II класса опасности для окружающей среды.

НАО

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