Мартин Шульц: вернуться к открытому диалогу и сотрудничеству

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В ИМЭМО им.Е.Примакова состоялась встреча ученых института с председателем правления фонда им.Фридриха Эберта Мартином Шульцем. Бывший многолетний председатель Европарламента и бывший председатель СДПГ выступил с докладом на тему "Россия и Германия в трансформирующемся миропорядке: вызовы и возможности".

Сообщает наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов.

Когда канцлер социал-демократ - отношения с Россией идут по восходящей

Встречу открыл президент ИМЭМО академик Александр Дынкин. Он отметил, что сотрудничество института и фонда Эберта имеет давнюю традицию и берет начало еще в прошлом веке.

"Мы старались, говоря современным языком, - подчеркнул А.Дынкин, - сделать так, чтобы те негативные климатические изменения в двусторонних отношениях не мешали заинтересованному обмену мнениями между политиками, экспертами наших двух стран.

И важно то, что это происходило в ситуации, когда, скажем, американские, британские, французские эксперты заметно снизили заинтересованность в диалоге с российскими исследователями-международниками".

"Конечно, - продолжал президент ИМЭМО, - мы были под впечатлением энергичного спурта кампании господина Олафа Шольца (временный председатель СДПГ - ИФ) и победы социал-демократов на выборах. История свидетельствует о том, что, когда канцлером является социал-демократ, наши отношения выходят на восходящую траекторию. Так было во времена Вилли Брандта, Гельмута Шмидта, Герхарда Шредера.

На период правления социал-демократов пришлось не так много лет. Всего 20 лет из 72-летней истории Федеративной Республики. Но на мой взгляд, эти годы до сих пор продолжают оказывать влияние на политическую философию Германии".

"Мы внимательно следим, - сказал далее А.Дынкин, - за напряженным процессом выработки коалиционного соглашения. Естественно, наиболее пристально мы следим за темой Новой восточной политики, которая, очевидно, встречает сопротивление со стороны двух других партнеров. Сегодня, когда российско-германское партнерство, в общем, осталось в прошлом, отношения носят скорее транзакционный характер. Конечно, очень любопытно, каким будет этот компромисс".

Президент ИМЭМО отметил, что Социал-демократическая партия Германии - одна из старейших партий, обладает опытом выстраивания отношений с Россией.

"Если говорить о перспективных областях сотрудничества, то помимо успешно развивающегося сотрудничества в области науки, я бы отметил здравоохранение. Я надеюсь, что климатическая повестка тоже может стать при взаимных усилиях новой основой будущей разрядки".

Ведущий встречу выразил уверенность ,что председательство М.Шульца в фонде Эберта будет позитивно влиять на политическое планирование страны, а будущий канцлер сможет опираться на колоссальный политический опыт председателя Фонда.

Шульц: война вновь стала вероятной!

В своем докладе Мартин Шульц отметил, что деятельность фонда всегда служила одной цели - поддерживать диалог между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германии. Он подчеркнул при этом, что и нынешняя встреча является для него также "доказательством того, что отношения, которые мы строили так много лет, продолжаются даже сейчас, на фоне напряженной политической ситуации. Один этот факт позволяет мне смотреть с оптимизмом на будущее германо-российских отношений".

Он сообщил, что целью его приезда в Россию заключается "в поддержке диалога с партнерами в Российской Федерации", и при этом он "надеется найти пути и способы преодолеть заметное и ощутимое отчуждение, отчуждение не только в политике. Отчуждение это наблюдается еще и, по крайней мере, отчасти, между нашими обществами. Как мы можем этому помешать? Как мы можем противодействовать этому?". Докладчик считает, что для того, чтобы "снять остроту возрастающей конфронтации в международных отношениях, надо искать новые темы, новые форматы сотрудничества".

"Конфронтация усугубляется. Это проходит на фоне глобальных сдвигов, меняется соотношение сил на международной арене, но при этом меняется и значение отдельных регионов, их вес на международной арене.

Эти напряжения и конфликты могут привести к началу военных действий. Мы живем в такое время, да, я должен это открыто сказать, в такое время, когда война вновь стала вероятной.

И я думаю, что любой исторический опыт это подтвердит. Такие времена всегда связаны с непредсказуемостью и неуверенностью. А неуверенность, в свою очередь, приводит к тому, что государства и союзы государств стараются снизить собственные риски. Они обращают свой взгляд внутрь себя, пытаясь добиться внутренней стабильности. И вот так, за счет этой стабильности, снизить внешние риски. И вот как раз, когда в истории наступает такая фаза, на смену сотрудничеству приходит совсем другое: необходимость защищаться и отстаивать собственные позиции, собственные ресурсы, собственную позицию силы. Это приходит на смену открытому диалогу и устойчивому сотрудничеству. Опасные времена".

Докладчик напомнил, что в истории Европы "уже были такие периоды, периоды неуверенности, непредсказуемости. Они также сопровождались серьезными изменениями глобальной политической ситуации. Очень часть это все заканчивалось крайне плохо". "Мне кажется, самая непосредственная опасность дальнейшей эскалации в отношениях с Россией находится на нашем континенте. Эта опасность реальна".

Опасность конфликтов смещается в Азию

По его мнению, ситуация в мире, который из биполярного превратился в многополярный, влияет и на изменения в Европе.

"Эта фаза, - сказал он, - началась после распада Советского Союза и отмечалась стремлением создать в Европе новую архитектуру мира и безопасности. Но вот сейчас эта фаза подходит к концу. Очевидно, сегодня ситуация совсем иная, чем 30 лет назад. Говоря проще, сейчас начинается фокус. Возникает опасность крупных, в том числе военных, конфликтов между крупными мировыми державами. Так вот, фокус этой опасности из атлантического пространства смещается в Азию".

"Китай вооружается, вооружается активно и быстро. Конкурирует с Соединенными Штатами за влияние на азиатском пространстве. Совсем недавно вновь обострился конфликт вокруг Тайваня. И сейчас внимание всего мира привлечено именно к этому региону. Для многих обстановка там кажется гораздо более серьезной, чем ситуация в Европе".

Он отметил далее, что Европа и Германия, в частности, очень тесно экономически связаны с азиатским регионом. И потому конфликт в Азии окажет непосредственное влияние на Германию и на Европу.

"Опасность того, что этот конфликт перекинется и на наш регион, существует, она вполне реальна. Обострение и превращение конфликта в новую биполярность, новое противостояние между коллективным Западом - с одной стороны и Китаем, а может быть, даже коллективным Западом и Россией - с другой стороны, безусловно, повысит и политические, и экономические риски для Европы, для Европейского Союза, и точно так же, кстати, для нас, для России. Риски повысятся очень значительно.

Такой сценарий новой биполярности не в интересах наших стран. Как для этого защититься? Самая лучшая защита - вместе работать на сохранение безопасности и сотрудничества в Европе. Надо бороться за это. Бороться за это и призывать к этому. Однако мы должны осознать, что наши планы тридцатилетней давности, планы создать пространство мира и безопасности реализовать не удалось. По крайней мере, удалось, но не так, как мы себе это представляли.

Это стало понятно уже в 1990-е годы, когда начались военные конфликты на Балканах. Выяснилось, что так просто мир не создать. Потом, особенно в случае Косово, было очень хорошо видно, что есть разница в точках зрения на эти конфликты, и разница в точках зрения не ушла в прошлое после окончания "холодной войны", когда закончилась конфронтация различных блоков. Нет, разница сохранилась".

Конфронтация блоков закончилась, а ситуация еще больше ухудшилась

Говоря о современном положении, М.Шульц отметил, что "в последние годы ситуация, к сожалению, еще больше ухудшилась. Договор о стратегических ядерных вооружениях между Россией и США, хотя и был, к счастью, в последний момент продлен, но важный для Европы Договор о ядерном оружии средней дальности, очень важный для Европы, был расторгнут.

США и Россия также отказались от участия в Договоре об открытом небе. Так что мы наблюдаем сокращение охвата контроля над вооружениями. Наблюдаем вооружение модернизированными, совершенно новыми системами оружия, мы наблюдаем, и это, мне кажется почти самым важным, сокращение пространства для мер доверия.

Именно здесь кроются угрозы для европейского континента, угрозы, которые связаны с изменением мирового порядка, о котором я говорил уже. Обусловленные растущими рисками желания всех сторон обезопасить себя запускает в том числе в Европе механизм, который, как мы надеялись, был остановлен Парижской хартией. Как следствие - мы снова видим, как раскручивается спираль действий и противодействий, реакций и противореакций. В результате Европа включается в зону конфликтов, и нам уже приходилось видеть, к чему это можем привести.

Мы наблюдаем вооруженный конфликт в Европе, который не прекращается с 2014 года. На Балканах также ситуация такова, что может произойти эскалация. Но и помимо вооруженных конфликтов мы ощущаем воздействие этой эскалационной спирали в политической сфере. Может, кто-то и считает это мелким хулиганством, например, хакерскую атаку на информационную сеть германского Бундестага. На меня это лично повлияло, как на депутата Бундестага. По сравнению с тем, что происходит в Донбассе, это, наверное, кажется не столь существенным, но ущерб, политический ущерб, нанесенный тем самым двусторонним отношениям и готовности вести доверительный диалог, трудно переоценить этот ущерб. Огромный ущерб".

Существующих договоров и институтов недостаточно, чтобы сохранить мир

Докладчик считает, что для того, чтобы не допустить раскручивания спирали напряженности, необходим диалог, сотрудничество и взаимное доверие. "Итак, мы находимся в чрезвычайно трудной ситуации, когда сдвиги в глобальном уровне порождают также угрозы для Европы, для нас всех. Конфликты в одном конце света могут распространиться и затронуть нас всех здесь в Европе.

Чтобы противодействовать этому, мы должны улучшать условия для того, чтобы конфликты в Европе и вокруг Европы разрешались как можно быстрее. Через европейские организации и за счет европейских ресурсов, за счет наших собственных ресурсов, с тем, чтобы они не становились частью глобальных столкновений.

Последние конфликты, однако, показывают, что существующих договоров, процессов, институтов недостаточно, чтобы гарантировать мир в Европе.

Если мы в Европе, на нашем континенте, который уже пережил столько разрушений, кровопролитий, если мы придем к выводу, что у нас нет достаточного количества бесспорных инструментов для сохранения мира, то мы не сможем просто смириться с такой ситуацией и опустить руки, сказав: ну вот так случилось, ничего не сделаешь.

Недостаточно просто принять за данность разделительную линию между Россией и странами Евросоюза и уповать на будущее. Этого недостаточно. Как мы знаем на опыте своей истории, как скоро ощущение угрозы порождает неверные решения, которые приводят к нежелательной эскалации. Нечаянные столкновения, неправильные интерпретации действий могут стать спусковым крючком крупного конфликта".

И изменения климата планеты может нести угрозу кризисов

Не только классические вопросы безопасности несут в себе угрозу кризисов в Европе. Много бед, подчеркнул он, могут принести также антропогенные изменения климата планеты.

"Необходимые в этой сфере трансформации, в частности, в области энергоснабжения, обладают достаточным конфликтным потенциалом, как мы сейчас как раз и наблюдаем. В то же время они, как и все меры по сохранению климата, имеют большой потенциал в плане сотрудничества. Ведь эту проблему мы можем решить только общими усилиями, и для этого, я в этом твердо убежден, мы должны всемерно укреплять наши связи, ориентируя их на будущее.

Я считаю, что изменение климата и вызовы, связанные с этим, - это не угроза, а большой шанс для нас. Это такая сфера, которая требует незамедлительных действий. Мы ведь не можем сказать: давайте сначала разрешим все наши конфликты, разногласия, а уж потом возьмемся за решение этих проблем с изменением климата, антропогенным изменением климата.

Как и в случае с изменением климата, не следует думать прежде всего категориями отражения угроз, не стоит вести переговоры, стремясь к тому, чтобы найти наилучшую защиту друг от друга или понести как можно меньший ущерб в условиях меняющегося мирового порядка или глобального климата. Вместо этого нам следовало бы вести переговоры, ориентированные на возможности сотрудничества, говорить о том, как использовать нынешние вызовы, чтобы сделать Европу более современной, экологичной, более безопасной для всех государств".

По его мнению, заявление российского президента о целях достижения к 2060 году углеродной нейтральности России - это "добрый знак, который говорит о том, что в этой области мы очень скоро можем начать продуктивное сотрудничество".

Мы не можем заставить друг друга мыслить определенным образом

"Приступая к решению этих совершенно конкретных проблем, никак не обойдемся без того, чтобы одновременно начать процесс продвижения к принципиальному согласию по вопросам безопасности и сотрудничества в Европе. Прежнее понимание европейских правил игры, разработанные лет 30 назад, - это понимание уже не является бесспорным, по важным вопросам у нас разные взгляды в плане толкования этих правил, и у нас есть разные взгляды на общий порядок в Европе. По-моему, совершенно ясно, что мы должны говорить об этом. И с другой стороны, совершенно ясно, что мы не сможем заставить Россию, что Россия не сможет заставить нас в Евросоюзе мыслить определенным образом или действовать так-то и так-то.

Я считаю, что все государства Европы заинтересованы в таких общих пониманиях и общих подходах, которые мы должны разработать. Только так можно надежно улаживать кризисы и предотвращать угрозу случайных эскалаций, нежелательных. И только так можно использовать весь потенциал сотрудничества на основе доверия. Но если у нас разные позиции, и одна сторона не может заставить другую сторону принять свою позицию, остается лишь один единственный путь - это переговоры".

"Мы должны начать переговоры. Надо называть вещи своими именами, прояснять позиции, затем договариваться, договариваться о том, как выйти на общие позиции.

Нам по-прежнему придется друг друга критиковать не смысле таких высокомерных поучений, наставлений, на основе стремления к тому, чтобы в ходе дискуссии, через анализ наших разногласий прийти к общему пониманию основополагающих вопросов. Это, разумеется, также предполагает готовность выслушивать друг друга, готовность понимать, что партнер критикует и почему он так делает, в какой форме".

Докладчик считает важным определить, действует ли все еще принцип Парижской хартии, согласно которой формой государственного устройства всех стран Европы является демократия? "Что мы понимаем под этим? И как мы можем обеспечить, чтобы этот принцип продолжил действовать в будущем? К сожалению, именно сейчас нам пришлось в Европейском союзе заниматься этим вопросом. Это ведь вопрос не только отношений с Россией, это вопрос, который нам предстоит решить еще и внутри Европейского союза, решить в ходе открытой дискуссии.

Однако мне кажется, что этот вопрос имеет решающее значение для мирного развития нашего континента, для его экономического и социального развития. Но этот вопрос противоречит желанию России, которое отразилось в недавних поправках в Конституцию Российской Федерации, в желании России не допускать никакого вмешательства в свои дела извне. Как найти равновесие? Как обеспечить баланс, который помог бы поддержать развитие демократии в Европе, не ограничивая чрезмерно суверенитет государств?"

И для ЕС вопросы суверенитета стали основной проблемой

Говоря о проблемах суверенитета, докладчик сказал, что эта проблема "сейчас является одной из основных проблем Европейского союза". "Мы стараемся построить наднациональную демократию, основанную на общих правилах... Но с другой стороны, ряд стран-членов Европейского союза утверждает, что исполнение этих общих правил является вмешательством в их внутренние дела. Это один из основных конфликтов, который нам в ЕС сейчас предстоит решать. Поэтому я открыто об этом говорю перед вами. Это вопрос не двусторонних отношений России и Германии, нет, это еще и внутренний вопрос Европейского союза".

"Для того, чтобы такие ответы найти, нам нужен процесс переговоров и процесс поиска понимания. И вот мне хотелось бы этот процесс вместе с вами запустить".

"У нас просто нет другого выхода, мы должны трезво анализировать, формулировать вопросы и в ходе соответственных дискуссий, диалога искать на них ответы. Нужно предпринимать эти усилия, нужно и дальше укреплять взаимопонимание".

Германия станет посредником в диалоге с Россией

Он подчеркнул далее, что все его беседы в Москве (он встречался с С.Лавровым, Д.Песковым и другими – ИФ) показали, что российские собеседники переживают по поводу того, как будет выглядеть внешняя политика будущего правительства Германии.

"Нужно отметить, сказал он, что для роли Германии и вообще для определения внешней политики страны важно понимать, что внешняя политика ФРГ интегрирована в определенные рамки, рамки Европейского союза. Немецкая внешняя политика также является частью наших трансатлантических отношений. Привязка Германии к Западу еще при Вилли Бранте стала основой для того, что позже мы стали называть открытием страны на Восток или поворотом на Восток. Да и даже сегодня тесная связка с нашими партнерами в Европе и в Соединенных Штатах служит фундаментом для процесса поиска понимания к России".

Мы заинтересованы в решении проблем, которое будет устраивать все стороны, решении на основе равноправного диалога. Взятие на себя такой роли поможет призвать всех остальных присоединиться к поиску актуальных проблем, что поможет укрепить очень долгий, долгосрочный процесс европейской интеграции на базе безопасности и сотрудничества".

"Поэтому я убежден, что и новое правительство Германии, которое сейчас формируется, сохранит эту роль, эту функцию Германии. А роль заключается в том, чтобы быть посредником, будучи частью западной конструкции, но особенно выполнять роль посредника в диалоге с Российской Федерацией. Уверен, что будущее правительство Германии будет вносить очень весомый вклад в укрепление мира на территории всей Европе".