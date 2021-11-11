Проспекты в "облаке": для умных городов России разработают стандарты 3D-моделей

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Технический комитет "Кибер-физические системы" при Росстандарте совместно с ГК "Геоскан" начали разработку серии стандартов для создания и использования 3D-моделей городских территорий. Как заверяют разработчики, стандарты станут важной частью развивающегося рынка Умных городов и будут универсальным инструментом для масштабирования инновационных проектов.

Стандарты установят принципы технологии трехмерного отображения городской территории, требования к качеству данных и форматам обмена ими для цифровых трехмерных моделей.

Из цифрового мира в физический

Проект "Умный город" реализуется в России с 2018 года. Он направлен на повышение конкурентоспособности городов, формирование эффективной системы управления городским хозяйством, создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан. 3D-модели в рамках проекта уже используются, но как заказчикам, так и исполнителям не хватает единых технических принципов и требований, чтобы конкретизировать задачи и повысить качество проектирования.

Как рассказал "Интерфаксу" руководитель проекта, директор по развитию технологических стандартов АНО "Платформа НТИ" и председатель ТК 194 "Кибер-физические системы" Никита Уткин, при взаимопроникновении физического и цифрового миров существует проблема корректности 3D-моделей реальных объектов. Технические требования к моделированию городов сейчас не сформулированы и нигде не закреплены. Их нужно зафиксировать именно для того, чтобы бороться с несистемными и некорректными реализациями качество внедрения инновационных проектов для Умных городов.

"У нас ни в законодательстве, ни на инженерном уровне – нигде не сформулировано, что это значит с технической точки зрения. Все пытаются отделаться красивыми словами, маркетинговыми презентациями, а потом никто даже не понимает, что такое цифровая модель что от нее требуется и какие эффекты от нее следует ожидать", - отметил Уткин.

Как утверждает эксперт, повсеместное внедрение стандартов 3D-моделирования позволит повысить эффективность работы над проектами: на те же физические ресурсы будут масштабироваться технические требования.

Как сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь АНО "Платформа НТИ" Юрий Сушинов, подобные 3D-модели могут заменить, к примеру, кадастровые планы. "Это будет на шаг дальше - не кадастровый план на бумаге с квадратиками участков, а объемный план застройки территории. Документом будет 3D-модель, чтобы не ходить с тубусом под мышкой, а подключаться к облачному хранилищу и смотреть", - сказал Сушинов.

Система систем

Главным преимуществом единых стандартов моделирования станет возможность масштабирования аналогичных проектов в разных городах. Однажды сделанную модель умного освещения улицы в Москве можно будет применить при создании подобного проекта, например, в Иркутске. А цифровой двойник района для проектирования, например, трамвайных линий, будет учитывать специфику модели этого же района, созданной для проектирования энергосетей.

"Мы уходим от уникальностей и особенностей к общему. Чтобы и в Томске можно было сделать такую модель, и в Казани, и в Москве. И главное – чтобы могла обеспечиваться совместимость данных, чтобы эти модели между собой взаимодействовали", - подчеркнул Никита Уткин.

Цифровой двойник улицы, района и всего города будет строиться на основе данных из самых разных источников. Это могут быть спутниковые снимки, информация о передвижении общественного транспорта, аэрофотосъемка. По мере получения новых данных модель будет обогащаться и совершенствоваться. В идеале 3D-модели должны представлять связанную систему.

"Город – это система систем. В нем живет транспорт, ЖКХ, медицина, парки. Каждую систему по отдельности можно описать, а набор систем – уже сложнее. Система освещения, согласование маршрута общественного транспорта – неважно. Какой бы проект в городе ни создавался, правильно будет опираться на эту модель. Развивать ее, уточнять и понимать, как каждый отдельно взятый проект комплексно будет оказывать влияние на результат. Это как эффект бабочки: в одном месте дернул, а где-то в другом конце пошли эффекты", - объяснил Уткин.

Безопасные эксперименты

Четкие правила моделирования помогут избежать ошибок в городском планировании. "Условно, мы прокладываем линию метрополитена с севера на юг. А может быть, с точки зрения анализа модели и человеческого трафика правильно делать не с севера на юг, а по диагонали со смещением на восток. Потому что основной трафик двигается именно в такой плоскости в таком направлении", - отметил Уткин.

Кроме того, повсеместное внедрение универсальных правил 3D-моделирования позволит переводить эксперименты и пилотные проекты в цифровой формат и минимизировать риски.

"Мы уходим от традиционных рисков, потому что любые испытания и "пилоты" в физическом мире – это всегда риски. На людях экспериментировать нельзя, а на точной модели можно. Это даже не очень благородно, проводить эксперименты с участием людей или на людях. А модель позволяет прогнозировать и понимать взаимосвязи. Это более благородно и точно", - подчеркнул эксперт.

Серию проектов стандартов разработчики планируют представить уже в 2022 году.