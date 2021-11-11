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Житель Уфы, потребовавший у компании 82 млн руб. "отката", предстанет перед судом

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Прокуратура Башкирии утвердила обвинение жителю Уфы по делу о коммерческом подкупе на сумму 82 млн рублей, он предстанет перед судом, сообщила пресс-служба надзорного ведомства в четверг.

По данным следствия, в феврале 2020 года крупная нефтяная компания объявила закупку по техобслуживанию и ремонту оборудования в районе Крайнего Севера.

"В этой связи начальник отдела нефтяного предприятия через троих подельников, в том числе обвиняемого, предложил директору коммерческой фирмы оказать содействие в победе на торгах и дальнейшем беспрепятственном принятии выполненных работ. За свои услуги они потребовали вознаграждение в размере 8,5% от цены контракта, что составило почти 82 млн рублей", - говорится в сообщении.

Директор компании обратился в правоохранительные органы.

В декабре 2020 года при получении первой части денег в размере 15 млн рублей один из посредников был задержан.

Уголовное дело будет рассматриваться в Кировском районном суде Уфы. Обвиняемому вменяется ч. 3 ст. 204.1 УК РФ (посредничество в коммерческом подкупе в особо крупном размере). Он признал вину.

Материалы уголовного дела в отношении сотрудника нефтяной компании и еще двоих посредников выделены в отдельное производство.

Башкирия Уфа

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