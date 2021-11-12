Трое детей пострадали при пожаре в доме в Южно-Сахалинске

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Пожар в одноэтажном жилом доме произошел в ночь на пятницу в Южно-Сахалинске, госпитализированы трое детей, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"Ночью от пожара пострадал одноэтажный дом на улице Мира, 426Б. Было эвакуировано 22 человека, госпитализировано 3 детей. Поручил оперативно оказать всю необходимую помощь людям", - написал губернатор.

На странице Лимаренко также размещено видео оперативного совещания, которое он провел утром в пятницу по пожару с руководством областного Минздрава и мэрии Южно-Сахалинска. По данным Минздрава региона, в детскую областную больницу доставлены трое детей в возрасте от 1,5 до 3 лет из одной семьи. Состояние их здоровья - удовлетворительное, они находятся в больнице вместе со своей матерью. Дети получили отравление угарным газом.

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин доложил главе региона, что в сгоревшем доме проживали 24 человека, в том числе шестеро детей. В пункте временного размещения "Ласточка", по его данным, находятся девять человек, в том числе двое детей, остальные жители дома разместились у родственников. Решается вопрос по обеспечению людей одеждой и финансовой помощью.

Пресс-служба мэрии сообщает, что сгорел деревянный дом барачного типа, информация о пожаре поступила почти в два часа ночи, ликвидировали пожар в шестом часу утра. Открыта "горячая линия" для желающих оказать погорельцам помощь - им требуется одежда и теплые вещи.

Причина пожара устанавливается. Прокуратура Южно-Сахалинска проводит проверку по факту пожара.