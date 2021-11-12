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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Карымский вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на высоту более 5 км

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Вулкан Карымский на Камчатке в пятницу выбросил столб пепла, сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Пепловый шлейф распространился на 56 км к северо-востоку от вулкана", - говорится в сообщении.

KVERT установила для Карымского вулкана один из наиболее угрожающих цветовой код опасности для авиации - оранжевый.

В главном управлении МЧС по Камчатскому краю "Интерфаксу" сообщили, что на пути распространения пеплового шлейфа населенных пунктов нет. "Пеплопадов в жилых районах не зарегистрировано", - сказали в МЧС.

Это уже третий пепловый выброс на Карымском за неделю. Предыдущие были зарегистрированы во вторник и среду. Высота наиболее сильного достигала 4,5 км над уровнем моря. Тогда пеплопадов в населенных пунктах также не было.

Карымский (высота - 1 тыс. 536 м) - один из активных вулканов Камчатки, расположен в Елизовском районе края в 125 км к северу от Петропавловска-Камчатского.

Камчатка

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