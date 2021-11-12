Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Два маленьких ребенка утонули в водоеме Оренбурга

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Двое маленьких детей утонули в Оренбурге в пятницу утром, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Дети 2015 и 2017 гг.р. без сопровождения взрослых отправились на прогулку к водоему в микрорайоне Кушкуль.

"Позже они были обнаружены утонувшими и извлечены из водоема местным жителем", - отметили в пресс-службе.

В настоящее время выясняется, как дети оказались в воде. С родственниками малышей работают психологи МЧС.

Оренбург

Новости

Экс-глава "ТрансФин-М" из "списка Титова" получил семь лет колонии

Имам и еще один человек убиты в результате стрельбы в Дагестане

Следствие назначило психиатрическую экспертизу блогеру Хованскому

Прокуроры нашли оправдание терроризма и экстремизма в материалах "Мемориала"

Умер бывший глава Минздрава СССР академик Евгений Чазов

Умер бывший глава Минздрава СССР академик Евгений Чазов

СПЧ заявил, что требование ликвидировать "Мемориал" несоразмерно нарушениям

Пандемия коронавируса

В Петербурге скончался от коронавируса 13-й пациент с прививкой

В Петербурге скончался от коронавируса 13-й пациент с прививкой

Ущерб сельхозпредприятий РФ от АЧС в 2021 г. оценили в 1,9 млрд руб.

Ущерб сельхозпредприятий РФ от АЧС в 2021 г. оценили в 1,9 млрд руб.

РСТ предупредил, что гарантий "Музенидис Трэвел" не хватит для выплат клиентам

РСТ предупредил, что гарантий "Музенидис Трэвел" не хватит для выплат клиентам

Туроператор "Музенидис Трэвел" объявил об остановке деятельности

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });