Два маленьких ребенка утонули в водоеме Оренбурга

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Двое маленьких детей утонули в Оренбурге в пятницу утром, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Дети 2015 и 2017 гг.р. без сопровождения взрослых отправились на прогулку к водоему в микрорайоне Кушкуль.

"Позже они были обнаружены утонувшими и извлечены из водоема местным жителем", - отметили в пресс-службе.

В настоящее время выясняется, как дети оказались в воде. С родственниками малышей работают психологи МЧС.