Участники "Цифрового прорыва" приступили к решению задач AgroTech-хакатона

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Заключительный полуфинал третьего сезона всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" – одного из флагманских проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" – стартовал в пятницу, 12 ноября. Хакатон посвящен цифровизации сельского хозяйства и продовольственной сферы, а также вопросам экологии.

За призовые места в хакатоне, а также за выход в финал конкурса "Цифровой прорыв" будут соревноваться 138 команд. Им на протяжении 48 часов предстоит решить актуальные задачи от крупнейших организаций и государственных органов. Участники будут работать как онлайн, так и в 13 региональных IT-хабах от Махачкалы до Якутска. Итоги подведут в воскресенье, 14 ноября. Оператором конкурса выступает Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).

Главными цифрами поделился заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Агафонов: "Тема экологии сегодня крайне важна, а вопросы охраны окружающей среды регулярно входят в государственную и международную повестку. Количество участников хакатона лишний раз подтверждает актуальность этой темы: на него зарегистрировались 7204 человека. А помогать участникам и оценивать их решения будет большое количество профессионалов: 53 эксперта, 22 трекера, 14 модераторов, 7 ревизоров, 8 код-ревьюеров и 25 членов жюри. Итого: 129 наставников".

Участников и экспертов поприветствовала руководитель проектной команды конкурса "Цифровой прорыв" Татьяна Голубовская: "Сегодня стартует заключительный полуфинал, который определит последних участников финального этапа "Цифрового прорыва 2021". Я желаю каждой команде максимальной концентрации, прорывных идей, высоких результатов".

На хакатоне предлагается 7 задач.

Управленческий кейс Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия – актуальная задача всей страны по организации сбора и утилизации отходов 1-2 класса опасности (батарейки, аккумуляторы, ртутные градусники).

Технологический кейс АНО "Фудшеринг" и Кластера "РАЭК/Sharing economy" поможет оптимизировать работу нескольких тысяч волонтеров, которые ежедневно доставляют продукты с истекающим сроком годности нуждающимся.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл и Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл ожидают от команд прорывных платформ для сбыта фермерской продукции.

Вторая задача Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл заключается в разработке системы контроля энергетических ресурсов крестьянско-фермерских хозяйств.

Университет Иннополис предлагает измерять количество семечек в корзинах в поле с помощью компьютерного зрения, чтобы инспектору не приходилось считать их вручную.

Противодействию лесным пожарам посвящена задача от Министерства лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва и стартапа MMS Rescue, основатели которого ранее участвовали в "Цифровом прорыве". Кейс помогал разрабатывать руководитель противопожарного отдела Greenpeace России.

Результатом решения кейса от Министерства экологии Челябинской области станет новая технология поиска "неучтённых" предприятий – загрязнителей воздуха.

Конкурс "Цифровой прорыв" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".