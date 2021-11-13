Минпросвещения будет стремиться к унификации школьных учебников в России

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Школьные учебники в России должны быть унифицированы, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"Мы даже в пандемию столкнулись, что у каждого - фактически свое расписание. От того, насколько единым будет образовательное пространство, во многом зависит качество образования, поэтому мы будем стремиться к унификации учебников", - сказал Кравцов в субботу во Владивостоке на стратегической сессии, посвященной развитию образования на Дальнем Востоке.

Он добавил, что для высокого качества школьного образования должна быть единая система, "единый уровень базовой подготовки для всех школ".