Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Пассажирский автобус опрокинулся в Магаданской области

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Прокуратура начала проверку обстоятельств дорожной аварии на перевале в Магаданской области, где в субботу с проезжей части слетел пассажирский автобус, сообщает надзорное ведомство.

"По предварительным данным, в Хасынском городском округе на перевале Дедушкина лысина водитель не справился с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства с проезжей части. По словам очевидцев, серьезных травм пассажиры и водитель не получили", - говорится в сообщении.

Прокуратура Хасынского района приступила к изучению обстоятельств, при которых произошло дорожно-транспортное происшествие. К проведению проверки привлечены сотрудники регионального УГИБДД. Будет дана оценка не только действиям перевозчика, но и действиям организации, обслуживающей автодорогу.

Магаданская область Хасынский городской округ

Новости по теме

Новости

Россия начала поставлять С-400 Индии

Один из мужчин, упавших на рельсы на станции "Сходненская", пытался помочь другому

Что произошло за день: суббота, 13 ноября

Прокуратура сочла, что сотрудник мордовской колонии пренебрежительно обошелся с Уиланом

Российские военные сообщили о четырех полетах самолетов НАТО над Черным морем

Путин заявил, что Лукашенко теоретически может перекрыть газ Европе

В России установлен новый антирекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки

В России установлен новый антирекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки

Осужденного за убийство мужчину задержали после побега из свердловской колонии

Что случилось этой ночью: суббота, 13 ноября

Сити-менеджер Петрозаводска попал под машину

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });