Пассажирский автобус опрокинулся в Магаданской области

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Прокуратура начала проверку обстоятельств дорожной аварии на перевале в Магаданской области, где в субботу с проезжей части слетел пассажирский автобус, сообщает надзорное ведомство.

"По предварительным данным, в Хасынском городском округе на перевале Дедушкина лысина водитель не справился с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства с проезжей части. По словам очевидцев, серьезных травм пассажиры и водитель не получили", - говорится в сообщении.

Прокуратура Хасынского района приступила к изучению обстоятельств, при которых произошло дорожно-транспортное происшествие. К проведению проверки привлечены сотрудники регионального УГИБДД. Будет дана оценка не только действиям перевозчика, но и действиям организации, обслуживающей автодорогу.