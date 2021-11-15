Движение транспорта частично ограничили на Колыме из-за непогоды

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Движение автобусов и большегрузов ограничили на межмуниципальной дороге "Магадан - Балаганное - Талон" на Колыме из-за непогоды, сообщает в понедельник пресс-служба регионального минтранспорта.

Ограничение будет действовать с 8 утра 15 ноября и до 10 часов 16 ноября.

"Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области просит водителей при возможности воздержаться от поездок по автомобильным дорогам, имеющих перевальные участки", - говорится в сообщении.

Пресс-служба регионального Пожарно-спасательного центра Колымы распространила экстренное предупреждение о возможном возникновении чрезвычайной ситуации в Магадане и Ольском городском округе из-за мокрого снега.

"Ожидается отложение мокрого снега на проводах и деревьях, диаметр отложений 11-34 мм", - говорится в сообщении.