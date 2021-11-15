Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Петербурге 22 человека попали в полицию после массовой драки

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В Петербурге на плодово-овощной базе на Софийской улице в воскресенье вечером произошла массовая драка, в полицию были доставлены 22 человека, восьмерых из них задержали, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его сведениям, задержаны семь граждан Узбекистана и один россиянин. На задержанных иностранцев составлены протоколы по ч.3 ст.18.8 КоАП (Нарушение иностранным гражданином правил въезда в Россию либо режима пребывания в России в городе федерального значения) и ч.3 ст. 20.25 КоАП (Уклонение иностранного гражданина от административного выдворения за пределы России в форме контролируемого самостоятельного выезда). Также вынесено определение о начале производства по ст. 6.1.1 КоАП (Побои).

Официальных комментариев полиции у "Интерфакса" пока нет.

Петербург Узбекистан МВД

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 15 ноября

США и Израиль объявили о создании совместной целевой группы по кибербезопасности

США и Израиль объявили о создании совместной целевой группы по кибербезопасности

Чемезов оценил новую VIP-версию Superjet в $39-50 млн

Компания опровергла информацию о наличии людей под завалами после взрыва на НЛМК

Минтранс Белоруссии сообщил, что ситуация на борту Ан-12 развивалась стремительно

Работница пострадала при взрыве на складе угля НЛМК в Липецке

Что произошло за день: воскресенье, 14 ноября

В Комсомольске-на-Амуре начали работать над образцами истребителей Checkmate

В Комсомольске-на-Амуре начали работать над образцами истребителей Checkmate

Боец ММА Усман Нурмагомедов будет свидетелем в деле о наезде на полицейского

Боец ММА Усман Нурмагомедов будет свидетелем в деле о наезде на полицейского

В России коронавирус диагностировали еще у 38 823 человек

В России коронавирус диагностировали еще у 38 823 человек
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });