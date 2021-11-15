В Петербурге 22 человека попали в полицию после массовой драки

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В Петербурге на плодово-овощной базе на Софийской улице в воскресенье вечером произошла массовая драка, в полицию были доставлены 22 человека, восьмерых из них задержали, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его сведениям, задержаны семь граждан Узбекистана и один россиянин. На задержанных иностранцев составлены протоколы по ч.3 ст.18.8 КоАП (Нарушение иностранным гражданином правил въезда в Россию либо режима пребывания в России в городе федерального значения) и ч.3 ст. 20.25 КоАП (Уклонение иностранного гражданина от административного выдворения за пределы России в форме контролируемого самостоятельного выезда). Также вынесено определение о начале производства по ст. 6.1.1 КоАП (Побои).

Официальных комментариев полиции у "Интерфакса" пока нет.