В РФ разработают программу кибергигиены

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ в рамках конкурсного отбора предоставит субсидию на разработку и реализацию программы кибергигиены. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко в понедельник.

Проект правил предоставления субсидии опубликовало Минцифры РФ. Субсидия будет выделяться по результатам конкурсного отбора юридическому лицу, которое имеет опыт реализации проектов в области кибергигиены. Победитель конкурса должен будет разработать план реализации программы до 2024 года.

В пресс-службе добавили, что в рамках мероприятий в 2022 году будет запущен сервис повышения киберграмотности для госслужащих. Также победитель проведет комплексную информационную кампанию, направленную на различные группы населения.

Общий охват программы в 2022 году составит почти 8 млн человек, в их числе – более 700 тыс. госслужащих.

По словам Чернышенко, новый проект направлен на повышение общего уровня осведомленности граждан непосредственно в вопросах личной информационной безопасности.

"На реализацию просветительских мероприятий в 2022 году государство выделит 200 млн рублей, всего до 2024 года на эти цели будет направлено 600 млн рублей", - цитируют Чернышенко в пресс-службе.

Мероприятие реализуется в рамках федерального проекта "Информационная безопасность" национальной программы "Цифровая экономика".