На "Цифровом прорыве" создали решения для защиты окружающей среды и цифровизации сельского хозяйства

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Подведены итоги восьмого хакатона Всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" — флагманского проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей". Программисты со всей страны разработали прорывные решения по кейсам, посвященным цифровизации сельского хозяйства и продовольственной сферы, а также вопросам экологии.

Участники хакатона разработали 94 решения по предложенным кейсам. Оператором конкурса выступает Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).

О результатах прошедших восьми полуфиналов рассказал заместитель генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Антон Сериков.

"За время третьего сезона конкурса в 2021 году участники решили 71 практическую задачу. В рамках прошедших мероприятий конкурса было сформировано 1 223 команды, разработано 885 IT-решений кейсов в хакатонах и 8 366 решений по ML-задачам в IT-чемпионате. Сегодня мы поздравляем команды, которые вышли в финал конкурса по итогам этого хакатона. Но я хочу поздравить каждого конкурсанта, принимавшего участие в "Цифровом прорыве 2021", каждого человека, причастного к организации, постановке кейсовых задач, экспертов и трекеров — мы с вами творим историю, создаем уникальные продукты, которые изменят жизнь каждого из нас", — отмечает заместитель генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Антон Сериков.

Директор РАЭК, руководитель проектного офиса конкурса "Цифровой прорыв" Сергей Плуготаренко поздравил победителей AgroTech-хакатона.

"Каждая задача этого хакатона уникальна, а решения имеют огромный потенциал внедрения и могут быть полезными для каждого жителя нашей страны. В рамках этого сезона "Цифрового прорыва" нам удалось раскрыть множество талантливых ребят, познакомиться с ними, с их историям, вдохновиться ими. Я желаю всем нам не останавливаться на достигнутом, бросать себе новые вызовы и покорять новые высоты!" — подчёркивает директор РАЭК, руководитель проектного офиса конкурса "Цифровой прорыв" Сергей Плуготаренко.

На этом хакатоне было максимальное количество задач от региональных органов власти и организаций. Команды поприветствовал заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов.

"Республика Татарстан с 2019 года принимает активное участие в организации конкурса "Цифровой прорыв", когда был установлен мировой рекорд по количеству участников финального хакатона (более 3 тысяч человек), вошедший в Книгу рекордов Гиннеса, — отмечает заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов. — В этом году мы предложили участникам хакатона решить задачу в части цифровизации сельского хозяйства, что очень актуально на сегодняшний день, и очень довольны результатами. Надеемся, что все разработанные участниками решения найдут свое практическое применение в аграрной сфере. Мы болеем за абсолютно каждую команду и желаем удачи в финале!".

Участники решили актуальные задачи фудшеринга в России и разработали веб-приложения для работы волонтеров в кейсе от АНО "Фудшеринг" и Бизнес-кластера РАЭК / Sharing economy.

"Вы обязательно добьётесь успехов, потому что вы любите своё дело. Вы с большим интересом и огнём в глазах работали над проектами. Буду рада с вами тоже пообщаться, если вам это интересно. Всех поздравляю с окончанием нашего замечательного марафона!" — подчёркивает Анна Успенская, соучредитель АНО "Фудшеринг", руководитель волонтерского движения.

Победители:

LightSwitch.digital (Самарская область) abs() (Ярославская область) FoodHanters (Тульская область)

По решению жюри в ​​финал также выходят команды, занявшие 4, 5, 6 и 7 место в кейсе и набравшие наибольшее количество баллов: cmp (Санкт-Петербург), СамурБаян (Курганская область), fullstack (Ростовская область, Республика Крым) и HCTM (Татарстан, Марий Эл).

Для Министерства экологии Челябинской области команды оптимизировали поиск предприятий-загрязнителей воздуха.

"От имени Министерства экологии Челябинской области я хотел бы поблагодарить всех, кто принял участие в реализации предложенного нами кейса. Всего за 48 часов вы сумели предложить, действительно, качественные решения, направленные на выявление потенциальных загрязнителей воздуха и нарушителей требований природоохранного законодательства. Лично для меня вы все настоящие герои!", — отмечает Антон Буйло, начальник отдела регионального государственного экологического надзора Челябинской области.

Победители:

Green_House (Москва, Кемеровская область, Республика Коми, Санкт-Петербург) "ЗаРубисты" (Ульяновская область) CDO-2035 (Москва, Калужская область, Мордовия, Московская область)

В финал также выходят команды SecurityBand (Самарская область, Москва, Санкт-Петербург, Камчатский край) и "Робин гуд" (Красноярский край), занявшие 4 и 5 место соответственно.

В кейсе от Министерства лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва и стартапа MMS Rescue были разработаны решения для противодействия лесным пожарам.

"Поздравляю победителей! Ваши разработки мы будем оценивать, видеокамеры нам необходимы. В будущем планируем в каждом населённом пункте, который находится в лесу, установить видеокамеры, чтобы отслеживать пожары. С вашими разработками мы достигнем наилучших результатов", — Алексей Арчимаев, начальник отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора, охраны и защиты леса Министерства лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва.

Победители:

Dragon IT (Краснодарский край, Московская область) Rare Bruh Team (Москва) night_stress_testing (Челябинская область)

В финал также выходят команды "Поставил цель - добегайся" (Красноярский край) и undefined (Якутия), занявшие 4 и 5 место соответственно.

Задача от Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия была посвящена организации сбора и утилизации отходов 1-2 класса опасности (батарейки, аккумуляторы, ртутные градусники).

"Уважаемые участники, хочу от Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия и лично от себя поблагодарить вас за участие в AgroTech-хакатоне. Результатом вашей работы стала разработка системы управленческих решений, которая может быть применена в любом населённом пункте. Полученные результаты ценны тем, что направлены на экологизацию населения и всех участников процесса. Ведь неправильная модель поведения по отношению к природе присуща большинству жителей нашей планеты. Безусловно, без участия населения текущее экологическое положение кардинальным образом не поменяется. Были выбраны лучшие из лучших, хочется отметить всех участников хакатона!" — отмечает Алексей Павлов, заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Карелия.

Победители:

I Pro (Ярославская область) SSTU_ONE_CODE_MEN (Самарская область) SecurityBand CleanPlanet (Москва, Костромская область)

В финал также выходят команды Fraction (Татарстан) и 123 (Москва), занявшие 4 и 5 место соответственно.

Участники разработали платформы для сбыта фермерской продукции в кейсе от Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл и Департамента информатизации и связи Республики Марий Эл.

"Хотелось бы поблагодарить все команды за ваш труд, за весь путь, который вы преодолели. Все идеи были хорошие. Хочу поздравить, прежде всего, победителей. Надеюсь, ваша работа в дальнейшем принесёт всем товаропроизводителям желаемый успех. Остальные команды хотелось бы поблагодарить за участие, думаю, вы будете вновь и вновь участвовать в данном хакатоне", — Марат Шигапов, консультант Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл.

Победители:

Stinger 2.0 (Ярославская область) Digital Sith (Ярославская область, Москва) Defpix (Тульская область)

В финал также выходят команды Winstrike (Курская область) и DELTA (Санкт-Петербург, Якутия, Тверская область), занявшие 4 и 5 место соответственно.

Также в кейсе от Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики Марий Эл участники представили системы контроля энергетических ресурсов крестьянско-фермерского хозяйства.

"Спасибо за участие, было всё замечательно! Команды — молодцы. Столько интересных решений, из которых, я думаю, родятся новые продукты. Победители нас поразили на первом чек-поинте, были настроены на победу и победили, сделали максимум. Огромное спасибо экспертам, организаторам, жюри за такую прекрасную возможность нести цифровую трансформацию в наше сельское хозяйство не только Республики Марий Эл, но и всей страны", — Сергей Якунин, региональный координатор Республики Марий Эл.

Победители:

AKPK.Co (Приморский край, Хабаровский край) "Мимо проходили" (Алтайский край, Калининградская область) DST-OFF (Москва)

В финал также выходят команды Educatory (Свердловская область) и Drыmteam (Москва, Московская область), занявшие 4 и 5 место соответственно.

Кейс от Университета Иннополис был посвящён разработке мобильного приложения для оценки урожайности подсолнечника.

"Мы с удовольствием сегодня прослушали все защиты, ребята все очень подготовленные. Практически все реализовали кейс. Очень удивили высокие навыки в программировании, очень понравились подход со стороны менеджмента и дизайнерские разработки. Я хочу пожелать победителям и всем участникам развивать автоматизацию в аграрном секторе. Знаю, как тяжело эта отрасль поддаётся оцифровке. В ближайшие 5-7 лет будет очень большой спрос на информационные технологии в сельском хозяйстве", — отмечает Дмитрий Холопов, IT-эксперт по внедрению проектов Университета Иннополис.

Победители:

RandomName123 (Курская область) "ГранIT" (Красноярский край) TURBO 3000 (Волгоградская область)

В финал также выходят команды Winter (Татарстан) и AgroCult Crew (Москва, Санкт-Петербург), занявшие 4 и 5 место соответственно.

Это был заключительный полуфинальный хакатон Всероссийского конкурса "Цифровой прорыв". Команды со всей страны принимали участие в 8 тематических хакатонах: "Образование. Развитие кадров", "Умные города. Промышленность. ТЭК", "Медицина. Здравоохранение. Наука", "Креативные индустрии. Коммуникации и контент", "Финансы. Банкинг. Страхование", "Общество. Качество жизни и социальная поддержка", "Транспорт и логистика", "Сельское хозяйство. Охрана окружающей среды. Фудтех".

Теперь участников ждёт финальное соревнование, в котором будут состязаться победители и призёры всех восьми полуфиналов конкурса "Цифровой прорыв". Финал конкурса пройдет 2-4 декабря в гибридном формате.