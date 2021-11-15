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Карелия и еще три субъекта РФ перестанут быть районами Крайнего Севера с 2022 года

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 января 2022 г. Карелия, Коми, Бурятия и Коми-Пермяцкий округ лишаются статуса районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

Как следует из текста указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, утратившим силу признается указ 1993 года.

Согласно подписанному Путиным документу, с 1 января 2022 г. прекратят свое действие аналогичные документы в отношении Коми, Бурятии и Коми-Пермяцкого округа.

Владимир Путин Карелия

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