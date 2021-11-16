Двое сибиряков торговали наркотиками, маскируя их под собачьи экскременты

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Двое жителей Железногорска в Красноярском крае задержаны по подозрению в наркоторговле бесконтактным способом, сообщает пресс-служба главного управления МВД по региону.

Подозреваемых заметили сотрудники патрульно-постовой службы в лесном массиве рядом с жилым домом. Увидев сотрудников полиции, один из них попытался убежать. При задержании у одного из молодых людей изъяли 19 упаковок, в которых находилось наркотическое средство общей массой около 45,5 граммов.

Позже дома у одного из задержанных полицейские обнаружили и изъяли электронные весы и полимерные пакеты, предназначенные для упаковки наркотических веществ. Также в разных районах города правоохранители обнаружили еще 14 подготовленных к продаже упаковок с наркотиками.

"Злоумышленники маскировали закладки под видом собачьих экскрементов, используя пластилин и глину. В настоящее время проводится экспертное исследование изъятого вещества", - говорится в сообщении.

Подозреваемые заключены под стражу, им предъявлено обвинение в покушении на совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).