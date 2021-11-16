Минпромторг предложил ввести правило "второй лишний" при госзакупках ряда лекарств

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ предложил ввести правило "второй лишний" при госзакупках некоторых видов лекарственных препаратов, производство которых осуществляется в России по полному циклу.

Проект соответствующего постановления размещен министерством на сайте regulation.gov.ru. Документ "предполагает введение механизма ограничений закупок для государственных и муниципальных нужд стратегически значимых лекарственных средств, но в пилотном режиме - в отношении ограниченного перечня препаратов, производимых в стране по полному циклу (включая синтез молекулы действующего вещества)", говорится в сообщении Минпромторга.

"Для апробации внедрения "второго лишнего" мы на первом этапе сформировали ограниченный перечень из 15 лекарственных средств, на который этот механизм может распространяться. Подчеркну, что российские фармпредприятия уже обеспечивают производство этих препаратов по полному циклу, а мощности этих производителей соответствуют потребностям системы здравоохранения", - заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, цитируемый в сообщении.

По его словам, в РФ сейчас производится более 80% препаратов из перечня ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты), почти половина из них - по полному циклу.

Механизм "второй лишний" предполагает преференции на закупочных конкурсах для производителей, выпускающих препараты на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по полному циклу: если на конкурс была подана одна такая заявка, она побеждает автоматически, если таких заявок несколько, они соревнуются между собой по ценовому параметру, при отсутствии заявок по полному циклу может применяться механизм "третий лишний" (когда соревнуются участники с частичной локализацией и исключаются иностранные производители без локализации), либо закупка проходит без ограничений.

В дальнейшем перечень препаратов, подпадающих под механизм "второй лишний", может быть расширен в соответствии с разработанными Минпромторгом критериями. К этим критериям относятся наличие препарата в перечне стратегически значимых лекарственных средств, осуществление на территории ЕАЭС всех стадий технологического процесса производства, начиная с получения молекулы для фармсубстанции. Эти препараты должны применяться либо для оказания помощи при социально значимых или представляющих опасность для окружающих заболеваниях (перечень утвержден постановлением правительства № 715), либо при заболеваниях и состояниях, чаще всего приводящим к инвалидизации и смертности населения, либо при редких (орфанных) заболеваниях. Доля этого препарата в продажах среди аналогов должна быть не менее 50%.

В Минпромторге отмечают, что стимулирование производства лекарственных препаратов по полному циклу является общемировым трендом. "Мы видим, что крупнейшие экономики мира в контексте абсолютно разных отраслей уже пересматривают свои планы по импорту как готовой продукции, так и сырья, необходимого для ее производства. Фармацевтика не становится исключением, ведь при наступлении чрезвычайных условий ухудшается не только экономический климат, но и существенным образом искажаются логистические цепочки - а это напрямую влияет на физическую и экономическую доступность лекарственных средств", - заявляют в министерстве.

Например, Китай уже вышел на траекторию удорожания производства. Кроме того, Китай и Индия сейчас переходят преимущественно к поставкам на экспорт готовых лекарственных препаратов, а не субстанций для них - и вопрос замещения этой продукции для собственных нужд в среднесрочной перспективе актуален не только для России. Так, в ЕС одобрен к реализации межстрановой проект по организации производства субстанций с объемом финансирования до 2 млрд евро".