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ФСБ задержала более 20 человек, занимавшихся легализацией незаконных мигрантов

ФСБ задержала более 20 человек, занимавшихся легализацией незаконных мигрантов
Фото: Виталий Невар/ТАСС

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы задержали 21 члена группы, занимавшейся легализацией мигрантов в РФ, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Отмечается, что была пресечена деятельность межрегиональной этнической группы, которая занималась организацией незаконного пребывания иностранцев на территории Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов.

В рамках возбужденного главным следственным управлением МВД по Москве уголовного дела проведены обыски у 42 фигурантов и их преступных связей, 20 из них - на территории Московского региона.

По версии следствия, злоумышленники за деньги помогали мигрантам в изготовлении поддельных документов, заключении фиктивных браков и установлении отцовства над детьми, имеющими гражданство РФ, с целью их последующей легализации на территории страны. Для этого преступники находили граждан РФ, готовых также за деньги оформлять фиктивные браки или отцовство с иностранцами.

Также, по данным ФСБ, установлено местонахождение подпольной типографии, где были изъяты миграционные документы, поддельные печати и штампы госорганов, деньги.

Со своей стороны официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила журналистам, что обыски проводились одновременно в Москве, Вологодской, Новгородской, Ярославской и Тверской областях.

Она добавила, что расследование ведется по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

ФСБ

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