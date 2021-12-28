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Более 7 млн мигрантов получили разрешение на пребывание в РФ с 2020 года

Более 7 млн мигрантов получили разрешение на пребывание в РФ с 2020 года
Миграционный центр в Санкт-Петербурге
Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Более семи миллионов иностранных граждан получили разрешительные документы для законной работы на территории России с 2020 года, сообщили в пресс-центре МВД РФ.

"С марта 2020 года свыше семи миллионов иностранцев получили разрешительные документы, в том числе полтора миллиона граждан смогли урегулировать законность своего пребывания в России", - сказали журналистам в полиции.

Вместе с тем в МВД сообщили, что располагают информацией о "значительном количестве иностранных граждан", которые находятся в РФ незаконно.

В ведомстве напомнили, что с 1 января 2022 года за нелегальную работу в РФ иностранцев смогут не только оштрафовать (до пяти тысяч рублей), но и выдворять из РФ с запретом на обратный въезд.

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Работодатели за незаконное привлечение иностранцев к трудовой деятельности могут быть оштрафованы на сумму до 800 тысяч рублей "за каждого такого работника", пояснили в пресс-центре.

В этой связи в МВД рекомендовали иностранцам и работодателям обратиться в органы внутренних дел до 31 декабря 2021 года для урегулирования правового положения мигрантов в РФ.

Так, иностранные граждане из Азербайджана, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана и Украины, не имеющие документов для работы в России, вправе обратиться за получением патента без учета требований к сроку подачи документов и заявленной цели въезда в РФ.

Граждане государств - членов Евразийского экономического союза могут заключить трудовые или гражданско-правовые договоры независимо от цели въезда в Россию.

При этом работодатели, привлекающие иностранных граждан для выполнения работ или оказания услуг, должны оформить с подчиненными трудовые отношения и в трехдневный срок уведомить территориальные органы МВД России (в порядке, установленном пунктом 8 статьи 13 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации").

Кроме того, работодателям, имеющим разрешение на привлечение иностранных работников, необходимо обратиться за получением разрешений на работу иностранцам независимо от их цели въезда в Россию, заключили в МВД.

МВД РФ

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