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"АвтоВАЗ" в пятый раз продлил выплаты для привитых сотрудников

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Продлены сроки выплаты материальной помощи в размере 1,5 тыс. рублей работникам АО "АвтоВАЗ", привитым первым и вторым компонентами вакцины от COVID-19, сообщается в одной из соцсетей администрации автопроизводителя.

Всем работникам "АвтоВАЗа", прошедшим курс вакцинации до 22 декабря 2021 года, будет выплачена материальная помощь 3 тыс. рублей: 1,5 тыс. рублей для сделавших первую прививку до 30 ноября и 1,5 тыс. рублей для полностью привитых до 22 декабря.

Ранее сообщалось, что в июне руководство "АвтоВАЗа" подписало приказ о выплате материальной помощи в размере 1,5 тыс. рублей работникам компании, которые вакцинировались от COVID-19 до 16 июля, а затем четырежды продлил поощрение.

Как уточнили "Интерфаксу" в компании, "АвтоВАЗ" уже достиг 79% привитых от COVID-19 сотрудников.

"АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada и Renault, производственные площади находятся в Тольятти и Ижевске. Владельцем 100% российского автопроизводителя является голландская компания Alliance Rostec Auto B.V. - СП "Ростеха" (32%) и Renault Group (68%).

АвтоВАЗ коронавирус

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