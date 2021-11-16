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Генпрокурор заявил, что в РФ бизнесменов арестовывают лишь в особых случаях

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении предпринимателей принимается только в исключительных случаях, прокуроры не поддерживают в судах каждое восьмое ходатайство об аресте по таким делам со стороны следствия, заявил генпрокурор России Игорь Краснов.

"В нашей стране созданы такие гарантии для бизнес-сообщества, и такая мера пресечения (заключение под стражу - ИФ) избирается в отношении предпринимателей лишь в исключительных случаях", - сказал генпрокурор, отвечая во вторник на вопросы депутатов Госдумы.

Он отметил при этом, что "органы расследования и прокуратуры в целом руководствуются этой практикой".

"За первое полугодие 2021 года по всей стране следователями представлено 143 ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении предпринимателей по экономическим делам. Каждое восьмое из них не поддержано прокурором в судебном процессе", - подчеркнул Краснов.

Глава ведомства сказал, что ситуация с арестами по предпринимательским делам находится на особом контроле и прокуратуры, и общества в целом.

"О состоянии законности в этой области мы информируем президента каждый год", - отметил Краснов, добавив, что "специальные разделы по этой проблеме имеются как в уголовно-процессуальном законодательстве РФ, так и в разъяснениях Верховного суда - об избрании меры пресечения в виде ареста по экономическим статьям только в исключительных случаях".

"Я также к этому отношусь принципиально, и если вы располагаете конкретными фактами (нарушений закона в отношении предпринимателей - ИФ), пожалуйста, поделитесь с нами ими, и мы тщательно проверим и отреагируем на них", - обратился генпрокурор к депутатам.

Генпрокуратура РФ Игорь Краснов Госдума

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